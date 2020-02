ROVELLASCA / SARONNO / CERIANO LAGHETTO – A Rovellasca oggi alle 11.25, in via 20 settembre, nello scontro fra due autovetture è rimasta contusa una donna di 40 anni: è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della locale Croce azzurra, per lei non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia locale.

Alle 14.25 malore in via Stabilimenti: un 23enne è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stato trasferito all’ospedale saronnese, non è in pericolo di vita. L’episodio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Ceriano-Solaro, la diagnosi è stata di “intossicazione”.

L’altro giorno alle 16 in viale Rimembranze invece l’ennesimo pedone investito a Saronno; nell’occasione si è trattato di un ragazzo di 28 anni. E’ stato soccorso da una ambulanza del Sos Uboldo, e sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Il ragazzo è stato accompagnato all’ospedale di Saronno per essere medicato, niente di grave.

06022020