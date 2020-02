SARONNO – SARONNO – “Presto accorrete esce del fumo dalla sede autostradale”. E’ l’insolita richiesta di aiuto arrivata da alcuni automobilisti lungo l’A9 Lainate Como in direzione Lainate all’altezza di Saronno.

Il problema era il carburante perso dal mezzo che si è incendiato stamattina che è colato nei tombini dove ha ripreso a bruciare. Ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato proprio con l’incendio al mezzo avvenuto alle 8. Il conducente è sceso dal veicolo che ha lasciato nella corsia di emergenza ed ha dato l’allarme ma in pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’auto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Si sono formate code e rallentamenti in direzioni Lainate per le operazioni di spegnimento nella corsia opposta per i curiosi ansiosi di capire cosa stesse succedendo. Tanta la curiosità anche sui social dove in molti hanno chiesto spiegazioni sulla colonna di fumo.

Ancora maggiore la sorpresa degli automobilisti quando hanno visto una colonna di fumo “uscire” all’asfalto. I pompieri di Saronno sono intervenuti in pochi minuti domando nuovamente le fiamme partite questa volta dal carburante colato dalla vettura. Anche in questo caso il fuoco e le operazioni di spegnimento hanno provocato code e rallentamenti ed una colonna di fumo visibile a grande distanza.