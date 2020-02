SARONNO – Dopo tanti mesi di silenzi, di voci e indiscrezioni ieri sono arrivate le prime risposte in vista della tornata elettorale della prossima primavera. Ecco il punto della situazione ovviamente ancora ufficioso.

CENTRODESTRA

Sembra, almeno sulla carta, tutto pronto. Il candidato sindaco sarebbe Alessandro Fagioli, sindaco uscente che cerca una riconferma partendo dalla una versione allargata dell coalizione che l’ha sostenuto 5 anni fa. Accanto alla Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania ci sarebbero Fratelli d’Italia (rinforzati dall’ingresso nelle proprie fila degli attivisti Domà nunch) Forza Italia (che ha recentemente accolto Luciano Silighini Garagnani che ha rinunciato alla propria candidatura a sindaco) e Saronno al centro.

Si parla poi di un gruppo di saronnesi interessato a proporre una lista civica di centrodestra ma alternativa alla coalizione Fagioli. Nessuna certezza solo tanta voglia di fare e di dare alla città una proposta alternativa.

CENTROSINISTRA

Dopo il passo indietro di ieri di Nicola Gilardoni tramonta la possibilità della proposta di due candidati sindaco. Ci si avvia, ci sarebbero da definire solo gli ultimi dettagli, verso la candidatura unica quella dell’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi.

OBIETTIVO SARONNO

La lista civica “viola” è sicuramente la forza politica più impegnata a far conoscere la propria proposta in vista della tornata elettorale. Comunicati, presenza alla vita cittadina e soprattutto tanti incontri con la città. Al momento non è stata resa nota ancora la strategia elettorale ma saranno sicuramente presenti come ricorda il countdown attivo sul loro sito.

