GERENZANO – “Abbiamo letto sui social e sui giornali che l’amministrazione comunale ricerca volontari per diverse mansioni che vanno dall’assistenza scolastica, all’assistenza a manifestazioni e vigilanza sugli edifici pubblici. Il coinvolgimento dei cittadini nella macchina amministrativa è sempre un’idea interessante, sennonché questo è il caso dove l’attuale amministrazione comunale cerca di metterci una pezza per tamponare le carenze degli uffici, in questo caso parliamo del settore sicurezza e dell’ufficio della polizia locale”.

Inizia così la nota della lista Cristiano Borghi sindaco in merito alla ricerca di volontari avviata dall’Amministrazione comunale e più in generale al tema dei problemi di organico della polizia locale

“Abbiamo da sempre criticato le scelte sulle politiche di assunzione attuate da questa amministrazione, sia pubblicamente sui giornali sia in consiglio comunale.

Tanto per cominciare se questa amministrazione avesse avuto una sensibilità maggiore verso il settore sicurezza, oggi non ci saremmo trovati con sole 2 unità di polizia locale per un paese di 11.000 abitanti.

È prevista un’assunzione a breve di un comandante, ma anche in questo caso esprimiamo qualche dubbio in merito, visto che prima di assumere un comandante, era comunque meglio assumere un ulteriore elemento di polizia locale, in modo da aumentare prima di tutto il numero degli agenti locali veramente operativi e poi successivamente assumere un comandante, visto che un responsabile del servizio ufficio polizia locale già esiste.

Praticamente è un po’ come avere un generale senza esercito, mentre per noi, prima è meglio avere un esercito e poi nominare il generale.

Tra l’altro la tanto decantata convenzione con i comuni limitrofi per ciò che riguarda la polizia locale come forma di collaborazione tra comuni, unendo le forze e quindi le unità di polizia locale, annunciata ai 4 venti sui giornali diverso tempo fa, è indegnamente naufragata.Sulla sicurezza questa amministrazione manca di sensibilità e merita una sonora bocciatura”.

06022020