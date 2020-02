Gerenzano, Parco aironi: dopo l’escursione nei boschi, venerdì gita notturna e domenica laboratorio

GERENZANO – Grande successo lo scorso fine settimana per il laboratorio che si è tenuto al Parco degli aironi di via Inglesina dove un nutrito gruppo di bambini, accompagnato dalle guide ambientali di Ardea onlus, Matteo e Valentina, ha esplorato i boschi imparando ad osservare e facendo alcuni esperimenti, per poi terminare con l’analisi dei reperti trovati ingrandendoli decine di volte con appositi stereomicroscopi.

Ma non è finita qui. Fanno sapere da Ardea, che gestisce per conto del Comune l’area naturalistica: “Andiamo verso un fine settimana particolarmente stimolante: venerdì sera, prima escursione notturna dell’anno per godere delle meraviglie della notte, e domenica escursione e laboratorio per bambini che utilizzando lenti di ingrandimento e stereomicroscopi potranno scoprire tanti particolari apparentemente “invisibili” della natura”. L’escursione notturna di venerdì parte alle 20.30 dall’info point del parco (quota adesione 4 euro, sconti per famiglie e bambini); domenica ci si ritrova invee alle 14.45.

(foto: una delle guide con i bimbi partecipanti all’ultimo laboratorio che si è svolto al Parco degli aironi)

06022020