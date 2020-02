Gerenzano, polizia locale: “I problemi di personale vengono da lontano…”

GERENZANO – Botta e risposta a Gerenzano, tema quello del comando di polizia locale il cui personale è ridotto ai minimi termini. Il vicesindaco Pierangelo Borghi risponde alla lista d’opposizione “Cristiano Borghi sindaco”: “In merito all’assunzione di un nuovo comandante alla polizia locale è sufficiente chiedersi: oggi le mansioni del comandante (responsabile di settore) da chi vengono svolte? Dal vigile con maggiore anzianità di servizio che, di anno in anno, viene appositamente incaricato. Ed allora cosa sarebbe cambiato se avessimo scelto di assumere un vigile anziché un responsabile della polizia locale, come avviene in tutti i Comuni: nulla, salvo continuare a dare responsabilità a personale assunto con un diverso ruolo. Un pensiero decisamente strumentale di Cristiano Borghi che, ancora una volta, dimostra come gli argomenti che tratta non siano mai approfonditi. Se proprio dobbiamo bocciare qualcuno lo dobbiamo fare con Cristiano Borghi, che ci ha lasciato in 19 anni di governo ininterrotto (quando si poteva assumere) una situazione di personale disastrosa. Bocciato su tutta la linea lo invitiamo a ripresentarsi a “settembre” dopo aver studiato! Una nota sulla convenzione della polizia locale: per difficoltà solo di natura “politica” non è stato possibile, almeno sino ad oggi, procedere alla stipula di una convenzione con Origgio ed Uboldo, di certo non per volontà di questa amministrazione. Purtroppo la convenzione prevede il consenso di tutti!”

Prosegue il vicesindaco: “Paragonare l’impegno civico di volontari coinvolti in attività di pubblica utilità come “pezza” per carenza di personale dimostra di avere uno scarso senso civico. La partecipazione e l’attività di volontariato hanno un profondo ed importante senso civico e possono essere solo un valore aggiunto all’interno di una comunità, ragione per cui l’Amministrazione comunale di Gerenzano sollecita la disponibilità dei cittadini”.

06022020