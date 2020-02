SARONNO – “Alcune organizzazioni sindacali, nel ribadire la vicinanza e il cordoglio ai familiari delle vittime dell’incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 6 febbraio che ha coinvolto il treno 9595 sulla linea dell’alta velocità Milano-Bologna, hanno proclamato uno sciopero nazionale di due ore del personale del trasporto ferroviario di persone e merci, del personale dell’Infrastruttura e del personale dei servizi in appalto di pulizia di ristorazione e di accompagnamento treni dalle 12.01 alle 14 di venerdì 7 febbraio”. Lo rende noto Trenord in un proprio comunicato.

Non sono interessate le fasce orarie di garanzia. Saranno previsti regolarmente i treni che abbiano arrivo alla destinazione finale entro le 13. Possibili ripercussioni si potranno verificare anche a conclusione dello sciopero. Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate in tempo reale su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

(foto: il luogo dell’incidente del Frecciarossa di giovedì mattina, nelle vicinanze di Casalpusterlengo)

