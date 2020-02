LIMBIATE – Una intera palazzina occupata abusivamente: stavolta gli anarchici, sempre molto attivi nella vicina Saronno, non c’entrano niente: ad entrare “in azione” quattro famiglie rimaste senza tetto, sei persone in tutto. L’edificio si trova in via Monte Grappa 43 in frazione Mombello. La prima segnalazione riguardo alla presenza di “abusivi” nello stabile, formalmente inutilizzato (e formalmente inagibile, per questioni sia di stabilità che igienico-sanitarie), era giunta già a dicembre. Nella mattinata di oggi un nuovo intervento, per un sopralluogo, da parte di carabinieri, polizia provinciale e polizia locale, vigili del fuoco ed i funzionari dell’ufficio tecnico della Provincia di Monza Brianza, che hanno esaminato accuratamente l’intero edificio.

L’esito di questo controllo, che si è svolto senza incidenti, è stato di una completa riconferma dell’inagibilità della palazzina, e sono state trovati anche allacci abusivi alla rete elettrica: sono stati coinvolti anche i Servizi sociali del Comune al fine di reperire sistemazioni alternative agli occupanti.

(foto archivio)

06022020