SARONNO – Una colonna di fumo ben visibile da Gerenzano e Saronno ha suscitato molta curiosità stamattina alle 8. E’ il risultato dell’incendio di un’autovettura avvenuto in autostrada. E’ successo lungo l’A9 Lainate Como in direzione di Lainate all’altezza di Saronno. Il conducente ha visto del fumo uscire dal cofano della propria vettura ed è riuscito ad accostare scendendo dall’auto. Ha dato l’allarme ma in pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’auto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Si sono formate code e rallentamenti in direzioni Lainate per le operazioni di spegnimento nella corsia opposta per i curiosi ansiosi di capire cosa stesse succedendo. Tanta la curiosità anche sui social dove in molti hanno chiesto spiegazioni sulla colonna di fumo.

(Foto condivisa da un automobilista sulla pagina Sei di Saronno se… e la colonna di fumo visibile da Gerenzano immortalata da un lettore de ilSaronno poco dopo le 8,30)