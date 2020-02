CERIANO LAGHETTO – Non si ferma l’invasione di tossicodipendenti a Ceriano Laghetto, come non si fermano gli interventi di controllo delle forze dell’ordine ed in particolare della polizia locale, che prova ad arginare l’emergenza. Anche ieri i poliziotti hanno fermato ed identificato diverse persone: sono gli acquirenti degli spacciatori che si piazzano nei vicini boschi delle Groane e che utilizzano la linea ferroviaria Saronno-Seregno per spostarsi, che stanno diventando una presenza fissa al capolinea di “Saronno centro”, e che scendono alla stazione di Ceriano-Solaro.

“Grazie alla nostra polizia locale, ancora in prima linea in difesa del nostro paese dalle “risorse” provenienti da S9 e Parco Groane. Stiamo subendo una pressione pazzesca negli ultimi mesi ma non molliamo. Un ringraziamento speciale a cittadini e commercianti sempre sul pezzo con le loro segnalazioni in tempo reale” commenta il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo.

