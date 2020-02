Vento strappa copertura dal tetto: mobilitazione in via Pasta

SARONNO – La strada non è stata chiusa e non risultano danni alle auto ma mercoledì sera alle 17 l’allarme è scattato in via Pasta. Alcuni residenti hanno chiesto l’intervento della polizia locale dopo che sulla sede stradale è finito un maxi telo che copriva il tetto di uno stabile dismesso. La centrale operativa della polizia locale ha inviato sul posto una pattuglia che per prima cosa ha invitato i proprietari della auto in sosta a spostare le vetture e quindi verificato che non ci fossero danni ha attivato l’amministratore dello stabile affinchè provvedesse a mettere in sicurezza la copertura del tetto che evidentemente era stata danneggiata proprio dal forte vento degli ultimi giorni.

Martedì mattina sempre le raffiche che hanno spazzato la città hanno strappato il cartello dell’ufficio postale di via Varese che è finito sulla Jeep Compass che stava percorrendo la rotonda tra via Varese e via Padre Giuliani.

(foto archivio)