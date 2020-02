SARONNO- È Federico Marri il nuovo responsabile Giovani di Forza Italia Saronno. “In una società in cui l’età media è in continuo aumento ed il futuro dei giovani pare sempre più in bilico, riteniamo fondamentale dedicare notevoli sforzi alla realizzazione di politiche che possano garantire ai nostri ragazzi un avvenire più sereno – viene rilevato in una nota degli azzurri – Forza Italia vuole infatti costruire una realtà cittadina che sia in grado di rispondere prontamente alle esigenze e difficoltà dei giovani e che, allo stesso tempo, riesca a stimolare nei ragazzi un maggiore interesse verso la vita politica. È anche per questo che stiamo progettando un sistema in grado di permettere una comunicazione più semplice ed immediata tra i cittadini e l’Amministrazione comunale”.

Proseguono da Forza Italia: “Abbiamo già iniziato questo percorso con la nostra assessore alle Politiche giovanili, Maria Assunta Miglino, che in questi due anni di intenso lavoro, si è fatta apprezzare per i risultati conseguiti e per la passione e il senso del dovere mostrati nello svolgere le sue funzioni. Federico, uno studente ventenne di Economia e finanza che crede fermamente nei principi, nei valori, di Forza Italia e nel ruolo della politica come impegno civile. Federico si occuperà di tutto il fronte giovanile in generale e, soprattutto, s’impegnerà nel cercare di abbattere tutti gli ostacoli che fanno sì che alcune tematiche rimangano sovente inascoltate e di realizzare una piena collaborazione tra giovani e meno giovani, in modo che i primi possano attingere dall’esperienza dei secondi e questi possano essere contagiati dall’energia dei ragazzi”.

L’obiettivo è di apportare, nel prossimo quinquennio, proposte concrete per la vita dei ragazzi che saranno principalmente incentrate su tre temi: la facilitazione dell’inserimento nel mondo del lavoro, il potenziamento dei servizi legati allo studio e l’implementazione di spazi che possano essere dedicati allo studio e al tempo libero in modo da vivere Saronno nel senso più ampio e possibile per i giovani. “Prevediamo di organizzare prossimamente un incontro a porte aperte per spiegare nel dettaglio le nostre proposte, ma soprattutto per mostrare ai giovani che Forza Italia è schierata dalla loro parte ed è attenta ai loro bisogni” concludono da Forza Italia.

(foto: Giusy Versace con Federico Marri)

07022020