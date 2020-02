GERENZANO – Lavori in corso alla rotatoria fra via Manzoni e via Boccherini a Gerenzano: sono in fase di realizzazione le opere di rifacimento della “corona” del rondò. L’Amministrazione civica, che cura le opere, ha emesso un avviso invitando alla prodenza gli automobilisti di passaggio: “Si informa la cittadinanza di prestare attenzione nei pressi della rotatoria di via Manzoni e via Boccherini per lavori di rifacimento della corona della rotatoria. Si ringrazia per la collaborazione”.

Il cantiere è dunque partito e rientra fra gli interventi, nell’ambito delle opere pubbliche, che vengono eseguiti periodicamente, per la manutenzione e sicurezza stradale. I lavori, che sono di una certa entità, dovrebbero comunque concludersi in breve tempo e restituire una rotonda dove il passaggio delle auto sia anche più sicuro. A monitorare gli sviluppi delle opere, i responsabili comunali.

(foto: una immagini di questo pomeriggio dei lavori in corso alla rotonda fra via Manzoni e via Boccherini a Gerenzano)

07022020