COMASCO – Droga nel basso comasco, i carabinieri della Compagnia di Cantù hanno compiuto una serie di sequestri nelle ultime ore. Ad Appiano Gentile, in via Gerla, i militari, nell’ambito del dedicato servizio di repressione delle fenomenologie criminali connesse con lo spaccio di sostanze stupefacenti in area urbana, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà un ragazzo non ancora maggiorenne, italiano, trovato in possesso sulla sua persona di 3,08 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana; nel corso della successiva perquisizione domiciliare è stata rivenuta medesima sostanza stupefacente per un totale di 124, 5 grammi.

Nello stesso ambito, rinvenendo ulteriori quantitativi di modica quantità nella loro disponibilità (marjuana), sono stati segnalati ulteriori 8 giovani (età compresa tra i 15 ed i 18 anni) che al momento del controllo erano tutti assieme. Ad analoga denuncia ha proceduto la stazione carabinieri di Lomazzo, nei confronti di una cinquantenne comasca, sorpresa nel cedere un quantitativo di 0,20 grammi di eroina ad altro coetaneo.

(foto: parte della droga sequestra)

07022020