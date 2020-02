ORIGGIO / MOZZATE – Malore in autostrada A8: è successo a mezzogiorno nel tratto fra Origgio ovest e Legnano in direzione Varese. Per soccorrere un automobilista di 50 anni che si è sentito male, è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno, sul posto anche una pattuglia della polizia stradale. L’uomo non è risultato in pericolo di vita.

Pedone investito in via Einaudi a Mozzate: è successo questa mattina alle 11.20: sul posto è accorsa una ambulanza ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù. Il ferito è un pensionato del posto, di 72 anni: le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. I militari dell’Arma stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per chiarire dinamica e responsabilità del sinistor.

Alle 8 sempre a Mozzate altro incidente: è stato investita una ciclista. E’ successo in via Guffanti, è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Varese che ha trasportato la donna, di 67 anni, all’ospedale di Tradate perchè fosse visitata e medicata. Le condizioni della paziente non sono apparse gravi, ha riportato solo alcune contusioni.

(foto archivio)

07022020