Origgio, Lega ringrazia il sindaco Ceriani e cerca una candidatura condivisa

ORIGGIO – “La Sezione origgese della Lega, prende atto della indisponibilità alla ricandidatura a Sindaco, comunicata da Mario Angelo Ceriani”.

Inizia così la nota condivisa dal Carroccio origgese dopo che stamattina il primo cittadino Mario Ceriani ha annunciato l’intenzione di non proporsi per il secondo mandato per motivi personali.

“Esprimiamo al primo cittadino la gratitudine per l’impegno profuso in questi 5 anni di mandato amministrativo e per la trasparenza adoperata nel comunicare la sua decisione, oltre al contributo politico nel centrodestra.

Rivolgendoci ai nostri simpatizzanti e sostenitori, alla cittadinanza, ai gruppi politici e civici origgesi, comunichiamo che proporremo una candidatura a Sindaco per le imminenti elezioni amministrative, candidatura che possa essere condivisa con coloro che vorranno collaborare per realizzare un programma amministrativo adeguato alle esigenze della nostra popolazione per il prossimo quinquennio”.

(foto: una veduta di origgio)