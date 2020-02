SARONNO – Nessuna volontà di “punire” gli automobilisti ma solo la necessità di garantire strade libere per permettere agli operatori di Amsa ed Econord di pulire a meglio carreggiata e marciapiedi.

E’ questa la motivazione per cui, ciclicamente, il comando di polizia locale di piazza Repubblica realizzata servizi ad hoc per verificare il rispetto dei divieti di sosta temporanei in vigore nei diversi quartieri cittadini per garantire un’efficace operazione di spazzamento delle arterie stradali.

I primi controlli sono stati realizzati nel quartiere dietro al Municipio tra via Filippo Reina e via Monte Santo. Ad essere multati 120 automobilisti che uscendo di casa si sono ritrovati una multa 41 euro per divieto di sosta. Se pagheranno il verbale entro 5 giorni dovranno però versare solo 28,20 euro.

Diverse le proteste visto che da sempre i residenti lamentano le difficoltà di trovare posti auto alternativi nei giorni in cui è prevista la polizia delle strade.

(foto archivio)

