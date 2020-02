LIMBIATE – Sono iniziati da qualche giorno gli scavi in via Trieste, dove nella primavera 2021 sorgerà una casa di riposo tutta limbiatese, ed è alla firma la convenzione sociale tra il privato e il comune.

L’iniziativa è stata sostenuta dall’amministrazione comunale con la messa in vendita dell’area di sua proprietà compresa tra via Trieste e via Gargano, un tempo sede di un plesso scolastico di formazione professionale e della Croce d’Argento.

L’area è stata quindi acquistata dalla Numeria SGR di Treviso, che ha presentato il suo progetto: due residenze per anziani da 120 posti letto l’una, un centro diurno, una palestra per la riabilitazione e altri 2500 metri quadrati per ulteriori servizi socio-sanitari. Inoltre, oltre a parcheggi, marciapiedi e viabilità a carico del privato, anche la realizzazione di un immobile accanto da 350 metri quadrati dove collocare una farmacia comunale.

Ma non è finita. Nella convenzione sociale approvata da comune e privato, infatti, è previsto che il gestore della nuova Rsa riservi per vent’anni 10 posti all’anno (a tariffa scontata del 12%) ad altrettanti cittadini limbiatesi, e, al centro diurno, altri cinque posti all’anno, sempre con lo stesso sconto, ad anziani limbiatesi.

