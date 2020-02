SARONNO – Vanno avanti le “uscite” dlel’Unione sportiva Saronno Rugby. La società fa base allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi ma non è nuova alla partecipazione a tornei in tutta la zona. L’ultima uscita ha riguardato gli under 10 che hanno partecipato al raggruppamento allestito dal Lions Settimo Milanese sul proprio campo. “Grazie a tutti i ragazzi che hanno condiviso con noi questa splendida giornata di sport e amicizia” rimarcano i dirigenti saronnesi. All’evento c’erano anche le squadre del Velate e quella del Verbania. Per tutti una occasione di divertimenti e di svago, senza appuntarsi i risultati davvero passati in secondo piano.

Ma la stagione non si ferma certo qui; per le prossime settimane sono molti gli impegni che vedranno protagonisti i giovani saronnesi amanti della palla ovale.

(foto: un momento della trasferta dell’Unione sportiva Saronno Rugby a Settimo Milanese, per il torneo con le altre squadre della stessa fascia d’età)

07022020