CERIANO LAGHETTO – “Allarme incendi causa spacciatori e tossici”: a lanciarlo è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo. Che ricorda come “i mesi di febbraio e marzo sono tra quelli più a rischio-incendio per il nostro Parco delle Groane. Il sottobosco infatti nei mesi invernali si presenta particolarmente secco. Basta un piccolo focolaio per mandare in fumo ettari di bosco!”

Prosegue Cattaneo: “La situazione è particolarmente grave a causa delle decine di fuochi appiccati dagli spacciatori nelle piazze di spaccio, sia di giorno che di notte, per scaldarsi o per cucinare le carni. A questi si aggiungono le fiamme accese dai tossici per scaldarsi le dosi di eroina. Oltre a vendere a morte, le risorse distruggono anche il nostro ambiente: occhi aperti, chiamare il 112 alla minima avvisaglia e tolleranza zero!” Da parte dei volontari e della polizia locale cerianese la vigilanza è già stata incrementata.

(foto: Dante Cattaneo nel bosco spegne un “fuoco” abusivo)

08022020