All’oratorio Legnani, Sant’Agata sfiora le 100 presenze

SARONNO – Una maxi torta millefoglie con panna e fragole è stato il gran finale della cena organizzata all’oratorio di via Legnani per le donne devote alla loro patrona Sant’Agata.

L’appuntamento è stato organizzato dalla comunità pastorale Crocifisso risorto mercoledì sera. A partire dalle 20 poco meno di 100 saronnesi si sono radunate nel grande salone dell’oratorio. A servire ai tavoli e preparare tutto il necessario un team di volontari.

Il menù ha visto dopo gli antipasti, una brisè croccante con zucca e castagne, cannelloni e tasca ripiena. Gran finale con la torta che è stata protagonista anche di tanti scatti e tanti giochi per concludere la serata in allegria. In contemporanea altri momenti conviviali e di preghiera sono stati organizzati, sempre mercoledì sera, nella parrocchia di San Giuseppe, in quella di San Giovanni Battista e alla Sacra Famiglia.

(foto: alcuni momenti della serata dedicata alle donne in occasione di Sant’Agata all’oratorio di via Legnani)

