[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Si erano riaddormentati dopo la sveglia così profondamente che quando è arrivata la badante non hanno sentito il campanella facendo preoccupare non poco la donna che ha dato l’allarme.

E’ successo ieri mattina intorno alle 10 in via Bergamo. La donna abituata a trovare la coppia di anziani coniugi già svegli ha provato ad entrare con le sue chiavi di casa ma all’interno c’era quella dei proprietari. Così ha iniziato suonare il campanello. Visto che non rispondevano ha provato a telefonargli. Visto che non rispondevano ha temuto fossero caduti o vittime di un malore e così ha dato l’allarme.

Sono arrivati i vigili del fuoco che sono saliti con scala italiana al 2 piano. Per entrare i pompieri hanno forzato prima la tapparella e poi la finestra. I due anziani stavano bene si erano solo addormentati nel tepore delle coperte. La coppia è rimasta molto sorpresa nel vedere i vigili all’interno dell’appartamento ma fortunatamente l’emergenza è rientrata in pochi minuti.

(foto archivio)

08022020