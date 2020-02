SARONNO / GALLARATE – Si ritorna in campo domani al “Maino” ore 14.30, per le Azalee arriva il Torino, attualmente al quinto posto in classifica, avanti due punti sulla formazione condivisa da Gallarate e Saronno. All’andata fu una partita molto combattuta che vide le gallaratesi aggiudicarsi la gara per 0-1.

Nel calcio femminile serie C si gioca, con fischio d’inizio previsto alle 14.30, la 3′ giornata del girone di ritorno, arbitro designato per questo match è Ciro Aldi di Finale Emilia, assistenti saranno Salvatore Grimaldi di Legnano e Salvatore Ricciardelli, pure lui di Legnano. Programma: già disputata domenica scorsa la gara Pinerolo-Caprera 4-0; domenica 9 febbraio si disputano invece Acf Como-Academy Parma, Alessandria-Voluntas Osio, Azalee-Torino, Biellese-Canelli, Campomorone-Real Meda, Speranza Agrate-Juventus. Queata la classifica: Acf Como 39 punti, Real Meda 36, Biellese 32, Campomorone e Torino 31, Speranza Agrate 30, Azalee 29, Pinerolo 27, Canelli 22, Voluntas Osio 11, Juventus 9, Alessandria 7, Academy Parma 4, Caprera 1.

(foto: la formazione delle Azalee in occasione della gara di andata con il Torino)

08022020