Calcio, il prossimo avversario del Fbc Saronno: scopriamo l’Ardita che in casa… fatica

COMO – Prosegue la serie di partite che il Fbc Saronno non vuole proprio sbagliare, per recuperare le distanze dalla capolista Lentatese; domenica ancora una trasferta ed ancora a Como dove domenica scorsa i biancocelesti avevano battuto l’Hf Calcio. Stavolta l’avversario è l’Ardita 1934, squadra che veleggia nella zona di centroclassifica del campionato di Prima categoria. All’andata vinsero i saronnesi (2-1) ma si tratta indubbiamente di un avversario da non sottovalutare. Miglior marcatore dei comaschi è stato sinora Cristian Cattaneo con 7 gol, staccato Francesco Cigardi con 4 e poi gli altri. All’Ardita non cambia molto giocare in casa o fuori, dei 23 punti all’attivo sino 10 li ha ottenuti in casa e 13 fuori, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. In realtà in casa sono emerse sinora alcune difficoltà a segnare: 16 dei 25 gol fatti sono stati segnati in trasferta.

L’Ardita disputa gli incontri interni al centro sportivo “Pasquale Paoli” di via Spartaco a Como.

Classifica: Lentatese 43 punti, Rovellasca e Fbc Saronno 41, Bovisio Masciago e Guanzatese 39, Tavernola 30, Esperia Lomazzo 25, Ardita, Ceriano Laghetto e Menaggio 23, Faloppiese Ronago 21, Salus Turate e Portichetto 20, Hf Calcio 14, Montesolaro 13, Real San Fermo 6.

08022020