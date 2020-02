SARONNO – Belle vittorie esterne di Caronnese e Fbc Saronno; mentre l’Amor ha vinto il derby contro l’Airoldi Origgio; ecco come è andato il sabato nei campionati juniores.

Per gli juniores nazionali, 21′ giornata, la Caronnese ha vinto 1-3 sul campo dello Scanzorosciate; fra i rossoblù doppietta di De Giorgi e rete di Musico. In classifica Caronno quarta con 35 punti, dieci dalla capolista Virtus Ciserano Bergamo.

Per gli juniores regionali di Fascia A, 20′ giornata. torna al successo l’Uboldese che in casa batte 1-0 la Sestese. Decide l’incontro la rete di Alliata. Mentre l’Universal Solaro ha perso 1-0 in trasferta a Fenegrò e l’Ardor Lazzate ha perso 3-0 sul terreno della Rhodense. In classifica Universal Solaro sesta a 29 punti, Ardor nona a 27. In coda l’Uboldese ha 17 punti ed è terz’ultima.

Per gli juniores provinciali, 16′ giornata, nel derby Airoldi Origgio-Amor Sportiva 1-3; con rete origgese di Tricarico e tripletta saronnese di Petrarca. Fbc Saronno corsaro sul campo del Parabiago: è finita 2-3 per i biancocelesti trascinati dalle reti di Bonfrate ed Esposito che hanno lanciato l’assalto al Parabiago. In classifica, Saronno resta al comando con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici. A metà graduatoria Airoldi ed Amor.

(foto: la formazione juniores di Amor Sportiva)

08022020