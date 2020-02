Ceriani rinuncia alla ricandidatura, il commento (e l’auspicio) di De Marco

SARONNO – “Oltre alle sue doti professionali e umane nello svolgere la sua professione di medico di famiglia, Mario Ceriani ha sempre dimostrato nei suoi mandati da sindaco di Origgio una capacità politica e amministrativa di grande levatura”.

Sono le parole di Agostino De Marco, numero uno di Forza Italia a Saronno, che commenta a ilSaronno la decisione, dettata da motivi strettamente personali, di Marco Ceriani, sindaco di Origgio, di non candidarsi per il secondo mandato.

“Comprendo la sua decisione, impegnarsi in politica è faticoso e comporta anche tante rinunce, soprattutto agli affetti familiari – conclude De Marco con un auspicio in chiave saronnese – mi auguro comunque che non più gravato da impegni amministrativi, ricordo anche che è stato consigliere provinciale di Forza Italia, voglia mettere a disposizione del territorio saronnese la sua esperienza politica”.

Annuncio della scelta di Ceriani di non ricandidarsi “malgrado i 5 anni costruttivi con il mio gruppo di lavoro” è stato accolto con grande sorpresa e rammarico da molti origgesi non solo esponenti del mondo politico.

