CISLAGO – Un piccolo infortunio, un’oretta per riprendersi e poi di nuovo in volo verso la propria meta. Si è fortunatamente conclusa con un lieto fine la disavventura di un esemplare di “Becco frosone”, un uccello migratore che volava sui cieli cislaghesi.

Stamattina intorno alle 10 il volatile a sbattuto contro le vetrate della palestra della scuola elementare. In suo aiuto sono intervenuti i volontari della la protezione civile di Cislago che hanno recuperato il volatile. Hanno controllato che non avesse riportato ferite e se ne sono presi cura. E’ stato portato alla sede della protezione civile. Qui il volatile si è ripreso dallo stordimento ed ha ripreso il volo. Sul posto anche il sindaco Gianluigi Cartabia che non ha mancato di ringraziare i volontari e il tempestivo intervento.

“Si tratta di un passeriforme di medie dimensioni lungo circa 18 centimetri con un’apertura alare di 33 e un peso massimo di 60 grammi. Il frisone ha un corpo robusto e squadrato, con la testa grande e il becco conico e molto robusto”

(foto: il volatile salvato)

08022020