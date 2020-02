Coronavirus, Sushi Club: “Il calo c’è ma i saronnesi che si fidano e la sala si riempie”

SARONNO – “Da due settimane c’è un calo nelle prenotazioni e nelle presenze. Siamo tra il 30% e il 40%. Sicuramente una percentuale più bassa che in altre realtà. Credo che il merito sia della fiducia che i saronnesi hanno nel nostro servizio e nella qualità dei nostri prodotti”.

Sono le parole di Andrea Lin responsabile del Sushi Club di via Varese e di altri ristoranti nel comprensorio. Il Sushi Club è uno dei ristoranti più apprezzati ed affollati di Saronno. Negli ultimi giorni, sia a pranzo sia a cena, i clienti non mancano ma anche dall’esterno è evidente la mancanza dell’ormai consueto “sold out”.

“Sicuramente la situazione del ristorante di Saronno è migliore degli altri. La grande cura che abbiamo messo nell’allestimento dei locali e l’ottima fama ci hanno sicuramente aiutato. Sono tanti i clienti che ci esprimono solidarietà spiegando di non aver nessuna preoccupazione nel mangiare da noi”. Lin e il suo personale sono anche pronti a rispondere a tutte le domande dei clienti: “Ovviamente tutti dipendenti hanno avuto una formazione specifica sul fronte delle normative igienico sanitarie e rispettiamo scrupolosamente la normativa. Recentemente nessuno si è recato in Cina dai familiari una circostanza che rassicura ulteriormente anche tutti noi”.

Andrea Lin è all’opera per aprire un nuovo ristorante a Castellanza: “Il momento non è dei migliori ma siamo quasi pronti. Io credo che puntare sulla qualità sia il primo modo per convincere i clienti a tornare e spero che questa crisi si risolva nel giro di qualche settimana”.

