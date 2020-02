SARONNO – Dopo il successo della prima “puntata” ecco un nuovo appuntamento con i commenti di Marco Cenedese sul festival di Sanremo. Un ripasso veloce della quarta puntata per essere pronti alla finalissima di stasera.

“Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la quarta e penultima serata del festival di Sanremo 2020. Una lunga diretta che in apertura ha visto Leo Gassman vincere la competizione delle nuove proposte con il suo brano “Vai bene così”.

Sul palco si sono esibiti i 24 big in gara ma anche tanti ospiti nazionali e internazionali. A dare il via alla kermesse ci ha pensato Fiorello in una esibizione con Tiziano Ferro che nel finale ha visto anche un bacio tra i due. Vallette della serata Antonella Clerici, veterana del teatro Ariston, e Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi, che ha affrontato la sua prima volta con emozione ed eleganza.

La stessa Clerici dopo aver scherzato con Amadeus su come guidare un festival di successo ha poi presentato il primo ospite internazionale: Dua Lipa. Un festival davvero ricco, ma che deve il suo successo soprattutto alla musica dei big in gara che hanno saputo regalare al pubblico grandi interpretazioni riuscendo anche a mandare segnali positivi, come Achille Lauro che con il gesto del rossetto ha ribadito la sua posizione contro il maschilismo. Tra le esibizioni, da notare, l’uragano Nannini che accompagnata da Coez ha meritato là standing ovation.

Anche l’esibizione di Ghali ha raccolto pareri favorevoli cantando per la prima volta un suo pezzo inedito dell’album DNA. Tra i momenti più commoventi della serata il ringraziamento al giornalista Vincenzo Mollica che per anni dal suo balconcino ha saputo raccontare la musica del festival.

Gaff e inconvenienti non sono mancati anche in questa penultima serata, quello che il teatro Ariston non ha mai visto in 70 anni si festival ha visto come protagonisti due big in gara, Morgan e Bugo, che hanno interrotto la loro esibizione lasciando palco vuoto meritandosi così la squalifica dalla gara. Voci di corridoio riportano che già dalla sera prima, durante l’esibizione Bugo ha cantato parti di Morgan e questo ha suscitato nei due incomprensioni.

Incomprensioni che hanno visto Morgan cambiare in diretta il testo della canzone in gara ribadendo al proprio collega ed uso testuali parole “ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ha portato dentro”, scatenando la reazione di Bugo di abbandonare il panico dell’Ariston. Un gesto che ha messo in imbarazzo tutti i presenti, e che solo l’intervento di Fiorello in soccorso ad Amadeus ha risolto. La serata si conclude a notte tarda (2.30 circa) con la classifica che vede sul podio Diodato, Francesco Gabbani e Pinguini tattici nucleari.

Anche gli ascolti hanno premiatola quarta serata premiando con un dato record il 53.3 % di share con oltre 10 milioni di telespettatori.

Non resta che aspettare la finale di questa sera dove si esibiranno nuovamente tutti i big in gara, la partecipazione del super ospite Biagio Antonacci che regalerà un medley dei suoi più grandi successi.

Ad affiancare Amadeus tornerà la bellissima Diletta Leotta ma anche Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello, gli habitué Fiorello e Tiziano ferro e l’attesissima Mara Venier.

Marco Cenedese da vent’anni si occupa di makeup e hairstyling. E’ diplomato all’accademia dello spettacolo di Milano e continua a studiare “migliorando cercando sempre di completare la mia figura professionale” che ama definire Beauty Consultant. “Moda, cinema ma sopratutto tv sono sempre state la mia passione – spiega raccontandosi – una realtà non sempre facile, di cui sono stato capace con sacrificio a far diventare il mio lavoro. Ho studiato a Londra, New York, collaborando al fianco di tanti artisti e lavorando con fotografi di tutto il mondo per tantissimi anni”. Da circa 5 anni è direttore creativo Italia per Fudge professional, marchio leader nella produzione e distribuzione (in 32 paesi al mondo) di prodotti professionali per capelli, dove si occupa dell’immagine e della formazione. Da un’anno è anche senior makeup artist per QStudio Makeup RP, marchio italiano di cui porta il nome la linea professionale di prodotti per makeup artist.

(foto: un momento della quarta serata)