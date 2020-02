GERENZANO – L’Azienda speciale multiservizi di Gerenzano, che gestisce la farmacia comunale di via Duca degli Abruzzi 3, informa che “sino a lunedì 10 febbraio aderisce alla “Giornata di raccolta del farmaco”, organizzata dal Banco farmaceutico. Sarà quindi possibile acquistare e donare farmaci che verranno consegnati a oltre 1800 enti assistenziali che si prendono cura di chi vive in povertà”. Per informazioni è possibile contattare la farmacia comunale gerenzanese al numero telefonico 029681531.

Alla mobilitazione per la Giornata di raccolta del farmaco anche nel Saronnese aderiscono numerosi enti e gruppi di volontariato. C’è anche Cdo Opere sociali, oltre a Federfarma. Con loro anche la Federazione dgli ordini dei farmacisti italiani, Federchimica Assosalute, l’Assogenerici e Federsalus. Il motto dell’iniziativa è “Vieni in farmacia e dona un farmaco a chi ha bisogno perchè nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi”.

(foto: in fondo, la farmacia comunale di Gerenzano, si trova nei pressi del Palazzo comunale in centro al paese)

08022020