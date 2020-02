CARONNO PERTUSELLA – “Insieme contro le truffe”: appuntamento domenica 16 febbraio alle 16.45 alla biblioteca civica “Giuditta Pellegrini” di via Capo Sile 77 a Caronno Pertusella, per questa iniziativa promossa dalla locale Amministrazione comunale. Interverranno al convegno il maresciallo maggiore Roberto Granatiero, comandante della stazione carabinieri di Caronno Pertusella; Elisabetta Ciccolella, comandante della polizia locale di Caronno Pertusella; Gianfrancesco Caccia, responsabile del Controllo di vicina caronnese; e Davide Zanon, segretario regionale dell’associazione Consumatori e utenti-Codici Lombardia.

“E’ importante partecipare, per avere un quadro completo sulle truffe e raggiri. Gli intervenuti spiegheranno la differenza tra percezione e realtà, come ci si puo’ difendere, come bisogna comportarsi, come fare rete per difendersi” spiega il consigliere comunale Fulvio Zullo.

(foto archivio: un precedente incontro anti-truffe tenutosi nella zona, per mettere in guardia i cittadini e spiegare loro come comportarsi in situazioni sospette. Di questi incontri ce ne sono stati, nei mesi scorsi, a Saronno e Gerenzano)

