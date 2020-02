SARONNO – Luciano Baselli, 71 anni, ex calciatore del Fbc Saronno, la sua storia d’amore l’ha raccontata Rai 3: nei giorni scorsi “Non ho l’età” è stato dedicato proprio a lui ed alla sua compagna con riprese girate anche nel centro saronnese. “Sono nato in Friuli ed a 9 anni mi sono trasferito in Lombardia con i genitori, venuti per lavoro. Mio papà lavorava in una fornace dove facevano i mattoni – ha ricordato Baselli – Io sono sempre stato appassionato di calcio, ho giocato nel Saronno ed ero pure bravo, avevo fatto la prova a 14 anni e mi avevano preso. A 18 giocavo in prima squadra e avevamo vinto il campionato: avevamo fatto un quadrangolare e l’Inter mi voleva comprare ma la mia società aveva chiesto 40 milioni e così non se n’era fatto niente. A distanza di quarant’anni Sandro Mazzola si è ricordato di me. E’ stato un rimpianto, avere poi smesso di giocare a pallone”. Poi il matrimonio, la passione con la musica, nell’organizzazione di concerti con le star e suonando nei gruppi-spalla di Pooh e Pfm e infine il lavoro in una ditta di trasporti. Ed un matrimonio durato 44 anni più 9 anni di fidanzamento. Vedovo, “in discoteca ho visto una signora che non ballava mai, l’ho invitata. Abbiamo scoperto la stessa passione”.

Lei, Antonella, 56 anni, pugliese di Taranto: vedova anche lei, ha conosciuto Luciano, uniti dalla passione per il ballo, e non si sono più lasciati. “Con lui mi sono emozionata. Ci ha uniti il nostro dolore, il calvario che abbiamo passato tutti e due, e ci siamo aiutati a vicenda” ha detto Antonella.

