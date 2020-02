ORIGGIO – I controlli della polizia locale nei boschi dello spaccio alla periferia di Origgio hanno consentito di trovare la carcassa di una cassaforte. Si tratta probabilmente del forziere di un distributore automatico di carburante, evidentemente rubato e portato nei sobborghi origgesi, in zona defilata, per essere aperto lontano da occhi indiscreti. Il ritrovamento è stato effettuato nella zona che si trova al confine con la frazione di Cantalupo di Cerro Maggiore, non lontano dal cavalcavia che costituisce il confine fra i due paesi, in via per Cantalupo.

Gli agenti del comando unificato di Origgio-Uboldo hanno adesso avviato indagini per risalire alla provenienza della cassaforte, che era stata letteralmente fatta a pezzi, probabilmente facendo uso della fiamma ossidrica. I resti sono stati puntualmente recuperati e sono adesso al vaglio degli investigatori. Per ora non è stato possibile stabilire la provenienza del forziere, sicuramente il bottino di qualche colpo avvenuto comunque nella zona.

(foto archivio: la cassaforte trovata è probabilmente frutto di una “spaccata” in un distributore)

08022020