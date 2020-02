SARONNO – Rocambolesco furto in centro a Saronno: uno straniero, forse nordafricano, nella tarda mattinata dell’altro giorno in via San Giuseppe ha sottratto la borsetta ad una negoziante, appena uscita dal proprio esercizio commerciale. Ha visto tutto un altro negoziante, che ha rincorso il ladruncolo che scappando ha abbandonato telefonino e portafoglio della derubata. E’ comunque riuscito a fare perdere le tracce nelle strade vicine del quartiere centrale, forse raggiungendo l’area della vicina stazione ferroviaria di “Saronno centro” dove sono state effettuate ricerche, ma non è stato trovato dalle forze dell’ordine.

A seguire c’è stata infatti la segnalazione dell’accaduto ai carabinieri e l’avvio delle indagini per risalire al responsabile del furto. E’ stata ritrovata nelle vicinanze una bicicletta, sarebbe quella con la quale il ladro è arrivato sul posto, mentre poi è scappato a piedi. Anche con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, si sta cercando di identificarlo.

(foto archivio: una veduta di via San Giuseppe a Saronno)

08022020