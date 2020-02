A ruba in piazza la polenta e luganega di Saronno point

SARONNO – Tutti in fila ieri per la polentata benefica promossa nella centralissima piazza Libertà da Saronno point, la onlus che raccoglie fondi per sostenere l’ospedale cittadino. “Grande successo di persone per l’acquisto della nostra Polenta e Luganega. Non basta un grazie a voi tutti, mai vista tanta gente come oggi” le parole di un soddisfattissimo Mario Busnelli, vicepresidente di Saronno point.

Prosegue Busnelli, rivolgendosi ai concittadini: “Avete dimostrato di volere bene a chi soffre e combatte il cancro. La solidariet’round ha vinto contro l’indifferenza. Non abbiamo contato le porzioni vendute, ma sono stati venduti 50 chili di polenta, 40 chili di Luganega, 25 chili di verdure e 15 chili di pomodori. Vedere tata gente è stata per noi soci l’ennesima soddisfazione e conferma di credibilita”. Proseguono dunque le iniziative benefiche di Saronno point per raccogliere fondi da destinare all’ospedale cittadino.

(foto: alcune immagini della polentata di Saronno point, con tanti cittadini in fila)

09022020