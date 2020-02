A Sanremo Achille Lauro stupisce dopo… aver sbancato la notte bianca a Saronno

SARONNO – Tra i protagonista della settantesima edizione del festival di Sanremo che si è concluso ieri sera c’è sicuramente Achille Lauro che ha stupito pubblico e critica con i suoi look e il suo trasformismo.

Forse non molti lo ricorderanno ma il noto trapper è stato protagonista di una notte bianca saronnese. Era il 2017. Precisamente il 24 e nonostante il caldo moltissimi giovani in erano radunati in vicolo Pozzetto per uno degli ultimi eventi. Era propria l’esibizione di Achille Lauro. Con gli occhiali da sole malgrado fosse notte fonda il trapper ha conquistato tutti i presenti che hanno cantato a squarciagola le sue canzoni. Non sono mancate foto, video e selfie e anche un lancio di magliette.

Tanti anche gli applausi e le ovazioni. Insomma era stato un successo soprattutto per il pubblico dei più giovani che avevano affollato la notte bianca proprio per sentire il trapper.

(foto e video della performance di Achille Lauro a Saronno)

