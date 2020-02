GRANDATE – Pari in zona Cesarini per il Fbc Saronno, che rischia grosso sul campo dell’Ardita. Nel primo tempo dopo sessanta secondi è il saronnese Iacovelli che si trova sui piedi la palla del vantaggio, a centro area calcia però alto. E’ poi il Saronno che mantiene il controllo delle operazioni ma c’è anche il tempo per una gran parata di Mauri che vola sulla punizione dell’esperto Cigardi, capitano dei lariani. Nella ripresa preme il Saronno ma segna l’Ardita, in contropiede con Ilardo al 33’ e per proteste viene espulso il portiere ospite Mauri. Mentre nel finale sfugge la palla a Bottani ed il Saronno rischia di capitolare ancora su autorete. Allo scadere Loo Speziali, appena entrato, si scontra con il portiere in uscita e Iacovelli insacca a porta vuota: 1-1. Ed a tempo scaduto espulso anche Mauriello, dell’Ardita, per somma di ammonizioni. Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro e le interviste all’allenatore dell’Ardita, Gianluca Ghelfi, ed al tecnico del Fbc Saronno, Gianpaolo Chiodini.

Ardita-Fbc Saronno 1-1

ARDITA: Viviani, Elli, Mauriello, Mangeruca, Castelli, Maspero (22’ st Napolitano), Cattaneo, Agyei, Taiana (29’ st Ilardo), Cigardi, Baietti (40’ s.t. Maresca). A disposizione Arenella, Spinelli, Lazzarin, Balloni. All. Ghelfi.

FBC SARONNO: Mauri, Maggiore, Puzziferri, Appella, Bernello (44’ s.t. Loo Speziali), Vanzulli (18’ st Coppola), Marzorati (10’ st Carrafiello), Bonizzi, Iacovelli, Bollini, Muzzupappa. A disposizione Stevanin, Viola, Legnani, Galli, Spitaleri. All. Chiodini.

Arbitro: Semeraro di Monza.

Marcatori: 33’ st Ilardo (A), 45’ Iacovelli (S).

