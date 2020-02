LURAGO D’ERBA – Poker del Dal Pozzo sul campo di Lurago d’Erba contro i locali dell’Unione sportiva Olympic: 1-4; a segno per i gialloverdi La Mura, autore di una doppietta, oltre a Bolgiani e Dezio. Unione in maglia arancione e completo blu, Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo bianco. Queste le scelte di mister Borgatti: Ciriaco, Osculati, Carenza, Savoia, Nardo, Triacca, Borgatti (capitano), Daga, La Mura, Dezio, Borghi. A disposizione Ciucci, Manconi, Mura, Padelli, Barberini, Giannino, Bolgiani.

La cronaca – Al 10′ minuto Borghi ruba palla al portiere avversario in posizione defilata e mette dentro un pallone che La Mura deve solo spingere in porta. 1-0. Al 15′ capitan Borgatti cerca di sfondare la difesa avversaria ma sul più bello in area la palla rimbalza male. Al 30′ palla che arriva dalla destra, la tocca Dezio, sul secondo palo arriva La Mura che se la trova nuovamente da pochi passi e insacca la sua doppietta di giornata. Al 25′ su palla dentro da sinistra Bolgiani controlla sul secondo palo e calcia forte a incrociare: gol! 3-0 e secondo gol in due partite per l’attaccante, in gialloverde da cinque anni. Al 35′ Giannino pesca Dezio in posizione regolare, controllo in area, finta e tiro a incrociare che supera l’incolpevole portiere avversario: 4-0. Il gol della bandiera dell’Olympic in pieno recupero, sugli sviluppi di un lancio lungo.

(foto: il Dal Pozzo fa festa con i propri tifosi a Lurago d’Erba)

09022020