COGLIATE – Passo falso della Cogliatese di mister Basilico, rimontata nel secondo tempo dopo una gara molto emozionante. Marcatura iniziale siglata da Cattaneo che con un gran movimento passa dietro alla linea difensiva avversaria e con un lob scavalca Acampora.

Al 31’ arriva il pari del CM: Celotti entra in area sulla sinistra e col mancino trafigge Borgonovo con un tiro sul primo palo. Nella ripresa la Cogliatese perde equilibrio in mezzo al campo e gli ospiti si fanno avanti prendendo in mano il pallino di gioco. Nonostante ció, i biancoazzurri si portano sul 2-1 con un contropiede concluso con Zampieri che salta il portiere e mette in rete. Poco dopo arriva il cambio che deciderà la partita: entra Bensouda, che si rivelerà il mattatore della gara. Il centravanti giallonero pareggia i conti al 66’ sfruttando una mischia e al 79’ con uno splendido tocco d’esterno segna il gol del definitivo 3-2. Brusca frenata per la formazione di Basilico, che con la sconfitta odierna scivola in classifica ed è costretta ora a inseguire. Settimana prossima derby contro il Dal Pozzo.

Cogliatese-C.M. 2004 2-3

COGLIATESE: Borgonovo, Pastore, Roncalli, Capello, Chiari, Amadio, Turchetto, Zappa, Cattaneo, Zampieri, Veronese. A disposizione Caimi, Ventrella, Manno, Bolis, Santambrogio, Pascale, Beretta. All. Basilico

CM2004: Acampora, Lasorte, Spoleti, Discacciati, Bigatti, Vicino, Sevesi, Maganzini, Celotti, Monti, Abbondi. A disposizione Messina, Punzo, Ferrario, Bensouda, Bonifacio, Volontè. All. Minniti

Marcatori: 15’ pt Cattaneo (C), 31’ pt Celotti (CM), 17’ st Zampieri (C), 22’ st Bensouda (CM), 34’ st Bensouda (CM)

Arbitro: Vingo di Pisa

foto d’archivio.