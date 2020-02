Calcio Ardita-Fbc Saronno, le interviste: parla il mister comasco Ghelfi

GRANDATE – La vittoria sfuggita proprio all’ultimo momento, col pari di Iacovelli del Fbc Saronno, lascia un poco di amaro in bocca nell’Ardita Como: “Ormai ci credevamo, al successo – dice alla fine l’allenatore dei comaschi, Gianluca Ghelfi, intervistato da Mauro Busnelli – L’appetito vien mangiando, e sull’1-0 ad una manciata di minuti dalla fine avevamo iniziato a pensare ai tre punti, che ci avrebbero fatto risalire delle posizioni… Insomma, quando è arrivato il gol dei saronnesi, c’è stato un poco di rammarico; penso sia comprensibile. Abbiamo preparato e interpretato bene la partita, senza mai entrare in affanno”.

Continua Ghelfi: “Sono soddisfatto della prestazione dell’Ardita. Ripeto, peccato per la rete subita nel finale, contro un Saronno di cui conosce la forza. Noi abbiamo cercato di non lasciare spazio al gioco saronnese, ed i ragazzi sono sempre stati sul pezzo”. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro di domenica pomeriggio al centro sportivo di via Pos a Grandate.

