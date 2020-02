Calcio femminile serie C, le Azalee stendono il Torino in zona Cesarini

GALLARATE – Grande prestazione corale per le Azalee che superano il Torino in pieno recupero grazie ad uno splendido gol di Masciaga. Partono subito forte le padrone di casa che prendono in mano il pallino del gioco e già al terzo minuto arriva la prima occasione, il difensore avversario sotto pressione, effettua un brutto retropassaggio al portiere che manca la palla e la stessa attraversa tutta la porta finendo fuori a fil di palo. Le rossoblu continuano a premere andando più volte vicine al vantaggio con Magatti e Brazzarola ma le conclusioni finiscono tutte fuori di poco dallo specchio della porta a portiere battuto. Al 30esimo arriva finalmente il meritato vantaggio, disimpegno difettoso del difensore granata che arriva sui piedi di Masciaga che dalla trequarti vede il portiere fuori dai pali e la castiga con un pallonetto per il gol dell’ 1-0. Si va così al riposo senza grossi patemi per Mazzon, grazie anche all’ottima difesa che argina ogni tentativo d’attacco delle ospiti.

Il secondo tempo inizia con un Torino un poco più intraprendente e al quarto minuto su un calcio d’angolo arriva il pari, doppio rimpallo in area, Sanni è più lesta di tutte e di testa insacca per il gol dell’ 1-1. Non si scompongono però le gallaratesi che continuano comunque ad avere un certo predominio rendendosi pericolose con i vari inserimenti di Galletti, Magatti e Brazzarola ed è proprio quest’ultima che al 20esimo, si incunea dalla sinistra e piazza la palla alle spalle di Malosti, 2-1! Meritato vantaggio e partita che sembra scorrere in mano alle Azalee fino al 40esimo quando complice un controllo difettoso in difesa smarca Sodini che entra in area e fredda Mazzon per il 2-2. Sembra l’ennesima beffa ma oggi la determinazione è più forte della sorte, la squadra non ci sta a non aggiudicarsi la vittoria e si ributta subito in avanti, l’arbitro concede 4 minuti di recupero ed è proprio all’ultimo secondo che arriva la palla sui piedi di Masciaga che scaglia da fuori area un potente e preciso tiro sotto l’incrocio dei pali, 3-2, palla al centro e fischio finale!

Azalee-Torino 3-2

AZALEE: Mazzon, Maschio, Del Raso, Stefanazzi (32′ st Meraviglia), Peripolli, Di Lascio (15′ st Cassataro), Masciaga, Vischi, Galletti, Brazzarola, Magatti (40′ st Seghetto). All. Prestifilippo.

TORINO: Malosti, Favole, Borello, Valila, Boccardo, Stokan, Tidona (34′ st Zappone), Seranaj, Serna, Sodini, Crisantino. A disposizione Garabello, Fernandez, Buronzo, Nicco. All. Petruzzelli.

Arbitro: Aldi di Finale Emilia (Grimaldi di Legnano e Ricciardelli di Legnano).

(foto: l’ingresso in campo delle due squadre)

