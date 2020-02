Calcio Promozione: Solaro recuperato nel finale, Rossi regala un punto al Sedriano

SOLARO – Inizia con un pareggio la nuova avventura di Mister Cernivivo, all’esordio sulla panchina della prima squadra giallorossa; chiamato, pochi giorni fa, a risollevare l’Universal Solaro dalle zone basse della classifica e a portare una ventata di entusiasmo all’interno dello spogliatoio.

Subito Solaro al 20′ che sfiora il gol con Parisi su calcio di punizione, il suo tiro centra l’incrocio dei pali e carambola tra le mani del portiere.

Al 37′ sugli sviluppi di corner, Sulka pesca Greco sul secondo palo che di testa insacca e fa 1-0.

Nella ripresa si complicano le cose per il Sedriano che all’8′ resta in 10 a causa dell’espulsione di Savarese per somma di ammonizioni.

Al 37′ altra ghiotta occasione per l’Universal con Pizzato a tu per tu con il portiere calcia a lato e spreca il match point.

Il Sedriano non perdona e poco dopo realizza con Rossi che riceve un lancio lungo e supera Bianchi con un pallonetto.

Cristian Beretta

Universal Solaro – Sedriano 1-1

UNIVERSAL SOLARO: Bianchi, Franco (42′ st Perani), Cetti (48′ st Cattafi), Parisi, Greco, Leoncini, Somaini, Capelli, Surace (29′ st Bottan), Sulka, Carà (18′ st Pizzato). A disposizione: Scolfaro, Perani, Cattafi, Bottan, Poerio, Lessio, Pizzato, Raineri, Caliman. All.: Cernivivo.

SEDRIANO: Cukaj, Pastori (13′ st Drago), Vitagliano, Rossi, Di Davide, Oliva, Criscione (20′ st Raimondi), Citro (25′ st Zizzo), Groe (4′ st Rossi), Ramirez, Svarese. A disposizione: Bertolotti, Raimondi, Luci, Di Benedetto, Bovolenta, Drago, Zizzo, Rossi. All.: Galli.

Marcatori: 38′ pt Greco (US), 38′ st Rossi (S)