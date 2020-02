Calcio serie D, la Caronnese la spunta col Fossano

CARONNO PERTUSELLA – Giornata uggiosa al Comunale di Caronno Pertusella: di fronte ai rossoblù di Roberto Gatti c’è il Fossano diretto da Mister Viassi. Al 2′ subito la Caronnese passa in vantaggio con Sorrentino che, da centro area, aggancia perfettamente un preciso assist di Scaringella e gonfia la rete: 1-0. Nei minuti successivi le due formazioni si studiano in campo senza colpo ferire. Al 19′ i padroni di casa si rendono pericolosi in area piemontese: Curci crossa al centro per Sorrentino che, in buona posizione, viene anticipato da un difensore che devia in angolo. Al 25′ Scotto recupera di testa un calcio d’angolo di Sangare e manda di poco alto sopra la traversa caronnese. Sono belli i fraseggi dell’attacco rossoblu: in più di un’occasione gli scambi tra Scaringella, Corno e Sorrentino sono di ottima fattura. Al 40′ complice una grande triangolazione che parte da centrocampo la Caronnese raddoppia: Putzolu controlla palla e lancia Sorrentino che effettua un prezioso passaggio al limite dell’area per Scaringella pronto ad insaccare il gol: 2-0. Al 45′ la prima frazione di gioco termina con una bella punizione di Corno che quasi imbecca la traversa del Fossano.

Inizia la ripresa. Al 7′ Coviello con un bel tiro da 30 metri costringe il numero uno rossoblù Circio al colpo di reni. Al 12′ Scaringella arriva palla al piede al limite dell’area e libera al tiro Sorrentino che manda fuori di poco. Al 29′ Corno su retropassaggio di Sorrentino manda alto sopra la traversa. Al 31′ il neo entrato Vernocchi calcia sicuro in porta dal limite dell’area e costringe la difesa a respingere con difficoltà in angolo. Al 38′ Curci ci prova dalla tre quarti ma la palla vola alta sopra la traversa. Al 39′ su punizione di Pagliaro tocca a Cristini costringere Circio alla respinta e successivamente Tanasa a risolvere in mischia. Al 41′ c’è un fallo in area caronnese: per Cardella di Torre del Greco è rigore (Cosentino per doppia ammonizione lascia il campo anticipatamente e i rossoblù di Gatti rimangono in inferiorità numerica). Dagli undici metri Sangare accorcia le distanze: 2-1. Dopo quattro minuti di recupero il match si chiude: per la Caronnese tre importanti punti per la classifica.

Fabrizio Volontè

Caronnese-Fossano 2-1

CARONNESE: Circio, Taccogna, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Putzolu, Battistello, Scaringella, Corno, Sorrentino. A disposizione: Porro, Galletti, Silvestre, Vernocchi, Callipo, Bosisio. All. Gatti.

FOSSANO: Merlano, Boloca, Scotto, Cristini, Galvagno, Pagliaro, D’Ippolito, Sangare, Giraudo F., Coviello, D’Ambrosio (21′ st Chiappino). A disposizione: Bosio, Giraudo S., Bertoglio, Madeo, Lanfranco, Bergesio, Zeni, Fogliarino. All. Viassi.

Arbitro: Cardella di Torre del Greco (Giudice di Frosinone e Concari di Parma).

Marcatori: 2′ pt Sorrentino (Ca), 40′ pt Scaringella (Ca), 41′ st Sangare (F) (rig.).

(foto: le due formazioni in campo)

