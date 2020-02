Forza nuova: passeggiata per la sicurezza a Caronno

CARONNO PERTUSELLA – Tornano le passeggiate per la sicurezza di Forza nuova nel Saronnese. “Dopo gli ultimi fatti successi a Caronno: scippo in piazza Pertini, furti nel parcheggio del Tigros e persone sospette che si aggirano nella Frazione Bariola di Caronno Pertusella – spiega il portavoce di Forza nuova Groane – i nostri militanti su richiesta di tanti cittadini sono scesi in strada, effettuando lunedì notte una passeggiata per la sicurezza nelle vie di Caronno”.

E concludono: “Dove le istituzioni latitano Forza Nuova c’è da sempre al fianco ed in difesa del popolo italiano”.

Le passeggiate per la sicurezza non sono una novità nel Saronnese. Le ultime organizzate da Forza Nuova risalgono ad un anno fa nel quartiere Prealpi nella vicina Saronno. Anche in quella circostanza l’iniziativa era partita da alcuni fatti di cronaca avvenuti nel rione a partire da una serie di furti in abitazione private.

(foto: un momento della passeggiata della sicurezza organizzata da Forza Nuova nel corso dell’ultima settimana a Caronno Pertusella)

08022020