SARONNO – E’ finito al pronto soccorso con lievi ferite il 27enne che ieri mattina in via Caduti della Liberazione è intervenuto per dividere due cani che a passaggio coi proprietari sono stati protagonisti di una zuffa.

E’ successo intorno alle 13 nell’arteria che porta dalla stazione al Municipio. I due cani tra cui un pitpull si sono incrociati ed hanno iniziato prima ad abbaiarsi e poi si sono azzannati. I proprietari, tra cui il 27enne, si sono subito impegnati per dividerli. Alcuni passanti ed automobilisti vedendo la scena hanno dato l’allarme e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale. Alla fine i proprietari sono riusciti a dividere i due cani un ’bout provati ma in buone condizione. Come detto il 27enne è rimasto ferito nel tentativo di dividere i cani e così sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che l’ha medicato sul posto e l’ha portato al pronto soccorso per una serie di accertamenti. La polizia locale stenderà una relazione sull’accaduto.

(foto archivio)

08022020