SARONNO – Non si fermano gli appassionati della corsa del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno, e che anche in questo periodo invernale sono soliti trascorrere i loro fine settimana partecipanti ad iniziative ed eventi non solo nella zona ma pure nel resto del nord Italia. In questo caso, oggi, sono stati impegnati a Bevera di Sirtori, frazione del comune di Sirtori in provincia di Lecco.

Per gli atleti saronnesi questa volta una trasferta di non troppi chilometri, con un tiepido solo almeno nella parte iniziale del pomeriggio, e con la possibilità di tenersi in forma ammirando dei panorami sicuramente suggestivi, seppur a poca distanza dalle città. Per tutti, infatti, una bella domenica percorrendo piste pedonali e sterrate in mezzo al verde con i colori ancora dell’inverno, e con qualche “salitina” per sciogliere i muscoli.

(foto di gruppo per gli atleti saronnesi che sono stati impegnati nella trasferta a Bevera di Sirtori nel Lecchese)

09022020