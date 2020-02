SARONNO – “Siamo davvero contenti. E’ una grande occasione per lo sport e per Saronno. Questa è società che si è impegnata molto, nel settore giovanile e nella prima squadra. E’ una ricchezza che continui a farlo a tutti i livelli raccogliendo sempre più frutti”.

Sono le parole dell’assessore allo Sport Gianpietro Guglianone che commenta così la notizia della nomina della città degli amaretti come sede della ventinovesima edizione della “Women’s european cup winners cup”, la Coppa delle Coppe del softball, che si disputerà fra lunedì 17 agosto e sabato 22 agosto. L’organizzazione dell’evento è stata assegnata dalla Esf, la federazione europea, al Softball Club Saronno e sono in tutto 17 le squadre che si sono qualificate per questa manifestazione.

“Sarà una bella occasione – conclude l’esponente della Giunta – per tutti gli sportivi saronnesi e gli amanti del softball di vedere questa disciplina ai suoi massimi livelli. Sono quindi doverosi i complimenti agli organizzatori, alla società.

(Foto: ad un evento organizzato da Saronno Softball)

