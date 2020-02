SARONNO – 8 su 18: parla ancora saronnese la Nazionale italiana e quasi metà della rosa anche stavolta sarà composta da giocatrici dell’Inox Team Saronno. Stiamo parlando delle convocazioni del manager Enrico Obletter per l’imminente trasferta in Spagna. Le azzurre saranno infatti a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo per una serie di amichevoli con la Nazionale iberica. Le spagnole non rientrano fra le formazioni più quotate in ambito europeo ma si sono messe volentieri a disposizione per consentire all’Italia di proseguire la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo ed in particolare hanno messo a disposizione il proprio campo di gioco di Sant Boi de Llobregat, che ha un manto in erba sintetica molto simile a quello che le italiane troveranno la prossima estate in Giappone.

Pronto il programma, contro la Spagna sono previste cinque amichevoli: due nelle giornate di venerdì 28 febbraio e sabato 29 (dalle 10) e domenica 1 marzo altra amichevole (stessa ora). Le convocate saronnesi sono Valeria Bettinsoli (foto), Lisa Birocci, Andrea Filler, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini, Alessandra Rotondo e Laura Vigna. L’Italia è reduce dalla partecipazione alla Pacific cup in Australia.

08022020