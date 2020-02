SARONNO – La scorsa settimana sono iniziati gli incontri con i ragazzi delle scuole di Saronno del gruppo cittadino dell’Avis. Il primo istituto coinvolto è stato il Liceo Classico Stefano Maria Legnani. Bilancio positivo per i volontari che hanno trovato gli studenti molto interessati e coinvolti: “Grazie a chi ci ha permesso di incontrare i giovani che sono il futuro in cui noi crediamo, a partire dalla coordinatrice per il liceo la docente Silvia Volonteri. Era tra noi anche il campione di motorally Jacopo Cerutti, campione sportivo e di vita!”.

Ma non solo. Come tutti gli anni in questo periodo, è stata convocata l’annuale assemblea degli associati alla sezione comunale di Saronno che si terrà venerdì 28 febbraio alle 20.45 al salone della sede in via Marconi, 5.

“E’ sempre un momento associativo molto importante – spiega il gruppo – dove fare il bilancio dell’anno passato e rilanciare la nostra opera per il futuro”.

(foto: alcuni momenti nelle scuole)

