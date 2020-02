LIMBIATE – Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della Camminata in Rosa di Limbiate, promossa a scopo benefico per sostenere il reparto di oncologia dell’ospedale di Desio.

La camminata è in programma per domenica 8 marzo ed è dedicata proprio alla Giornata internazionale della Donna: con partenza alle 10 dal centro commerciale Carrefour, dopo il riscaldamento muscolare, e la copertura di 6 chilometri prima di ritornare al Carrefour per il rinfresco.

“Lo scorso anno siamo arrivati all’incredibile cifra di 1000 iscrizioni – spiega l’assessore allo Sport, Claudio Ceschini – Il nostro obiettivo per l’edizione 2020 è di 2000 adesioni: ci auguriamo che in tanti possano essere sensibilizzati dalla giusta causa che ci spinge a promuovere l’iniziativa, il cui ricavato è destinato all’associazione Donatella Onlus, che sostiene migliorie nel reparto di oncologie dell’ospedale di Desio”.

Ad impiegare il loro tempo per raccogliere le iscrizioni saranno, ancora una volta, i volontari della Limbiate che Cammina, presenti con un banchetto al centro commerciale tutti i sabati e le domeniche fino al 7 marzo, dalle 15 alle 19.

(nella foto: la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa)